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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار در پیامی مشترک افتخارآفرینی یاسین خسروی در رقابتهای ژاپن را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
کسب مدال طلای رقابتهای پرتاب وزنه بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن از سوی یاسین خسروی، قهرمان ارزنده و پرافتخار ورزش ایران، جلوهای درخشان از ارادهای استوار، همتی بلند و ایمانی راسخ به تواناییهای انسانی است؛ ارادهای که محدودیتها را به فرصت، دشواریها را به پل پیروزی و تلاش را به قله افتخار پیوند میزند.
یاسین خسروی، قهرمان پرافتخار پارالمپیک پاریس، با این افتخارآفرینی بار دیگر ثابت کرد که فرزندان برومند کرمانشاه، با تکیه بر ایمان، خودباوری و پشتکار، شایستگی ایستادن بر بلندای سکوهای افتخار جهان را دارند و میتوانند پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را در آوردگاههای بزرگ بینالمللی به اهتزاز درآورند.
اینجانبان، این موفقیت غرورآفرین را به این قهرمان سربلند، خانواده گرانقدر ایشان، مربیان و کادر فنی پرتلاش، جامعه ورزش استان و مردم شریف و ورزشدوست کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همزمانی این افتخار ارزشمند با هفته تربیت بدنی و ورزش را به فال نیک میگیریم و امیدواریم شاهد اهتزاز پیوسته پرچم مقدس ایران اسلامی به دست فرزندان پرافتخار این سرزمین باشیم.
حبیبالله غفوری
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه