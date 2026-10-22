به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب مدال طلای رقابت‌های پرتاب وزنه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن از سوی یاسین خسروی، قهرمان ارزنده و پرافتخار ورزش ایران، جلوه‌ای درخشان از اراده‌ای استوار، همتی بلند و ایمانی راسخ به توانایی‌های انسانی است؛ اراده‌ای که محدودیت‌ها را به فرصت، دشواری‌ها را به پل پیروزی و تلاش را به قله افتخار پیوند می‌زند.

یاسین خسروی، قهرمان پرافتخار پارالمپیک پاریس، با این افتخارآفرینی بار دیگر ثابت کرد که فرزندان برومند کرمانشاه، با تکیه بر ایمان، خودباوری و پشتکار، شایستگی ایستادن بر بلندای سکو‌های افتخار جهان را دارند و می‌توانند پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را در آوردگاه‌های بزرگ بین‌المللی به اهتزاز درآورند.

اینجانبان، این موفقیت غرورآفرین را به این قهرمان سربلند، خانواده گران‌قدر ایشان، مربیان و کادر فنی پرتلاش، جامعه ورزش استان و مردم شریف و ورزش‌دوست کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و هم‌زمانی این افتخار ارزشمند با هفته تربیت بدنی و ورزش را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم شاهد اهتزاز پیوسته پرچم مقدس ایران اسلامی به دست فرزندان پرافتخار این سرزمین باشیم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه