میز خدمت سرمایه‌گذاری باحضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی استان گلستان برگزار شد و به مشکلات ۱۰۱ سرمایه گذار رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: با ابتکار استقرار هم‌زمان دستگاه‌های استعلامی در معاونت اقتصادی استانداری، چرخه‌های فرسایشی بروکراسی اداری و سرگردانی سرمایه‌گذاران میان دستگاه‌های اجرایی حذف شده و روند رسیدگی به درخواست‌ها با سهولت بیشتری دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار با تشریح آمار نهایی مراجعان افزود: در این دوره، ۱۰۱ سرمایه‌گذار به‌صورت مستقیم مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها در همان روز مورد رسیدگی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد. سایر موارد نیز تا حصول نتیجه نهایی، با پیگیری کارشناسان معاونت اقتصادی استانداری در دستورکار قرار دارد.

وی با تأکید بر تداوم حمایت از فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: اگرچه چهار دوره موفق میز خدمت با حضور هم‌زمان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، اما رویکرد حمایتی معاونت اقتصادی محدود به این برنامه‌ها نیست و در‌های این معاونت همواره به روی سرمایه‌گذاران باز خواهد بود.

کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت مدیریت عالی استان، تلاش می‌کنیم موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهیم و مسیر رونق تولید، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در استان گلستان را با جدیت ادامه دهیم.