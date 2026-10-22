به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان با رشد ابر و رگبار پراکنده باران، رعد و برق و احتمال تگرگ و در مناطقی که شرایط بارش فراهم نباشد احتمال تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود، گفت: دریا در بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه شناور سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: فردا جمعه و شنبه بعدازظهر و شب نیز دریا در مناطق دریایی استان با افزایش سرعت باد متلاطم خواهد بود و از لحاظ دمایی تغییرات قابل ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.