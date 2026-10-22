مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حضور پلاستیک‌ها و میکروپلاستیک‌ها در کمپوست‌های تولیدی، آسیب‌های بسیار جدی به زمین های کشاورزی وارد می‌کند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شصت‌ویکمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست، با محوریت بررسی اجرای آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی تشکیل شد.

نرگس فلاح، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست اظهار داشت: در راستای اولین بخش پویش سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، بررسی اجرای این آیین‌نامه در دستور نشست کارگروه قرار گرفت و پیش از ورود به دستور نشست، مروری بر اقدامات انجام‌شده از زمان تصویب آن در سال ۱۴۰۱ تاکنون داشتیم.

او تصریح کرد: متأسفانه شاهد رها شدن کیسه‌های پلاستیکی در سواحل، جنگل‌ها، طبیعت و همه جا‌هایی هستیم که قدم می‌گذاریم و به همین دلیل کاهش مصرف پلاستیک یکی از مواردی است که می‌تواند به حفظ محیط زیست کمک کند.

فلاح با اشاره به آسیب‌های جدی پلاستیک‌ها در چرخه مدیریت پسماند گفت: حضور پلاستیک‌ها و به تبع آن میکروپلاستیک‌ها در کمپوست‌های تولیدی، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی در ادامه مصرف این کمپوست‌ها در زمین‌های کشاورزی ایجاد کند.

همچنین حضور این پلاستیک‌ها در بخش زباله‌سوز‌ها می‌تواند چالش‌های جدی از نظر تولید دی‌اکسین و فوران به دنبال داشته باشد.

او با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه افزود: وزارت صمت باید ترتیبی اتخاذ می‌کرد تا تولیدکنندگان کیسه‌های زیر ۲۵ میکرون سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را به کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند، اما وزارت صمت به دلایلی نظیر افزایش مواد اولیه، افزایش قیمت و تعویض دستگاه‌های نازک‌زن، خواستار حذف این ماده شده و این بند تا این مقطع اجرایی نشده است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند به ماده ۴ مبنی بر ممنوعیت درج نشان تجزیه‌پذیری بدون علامت استاندارد اشاره کرد و درباره ماده ۶ گفت: سازمان ملی استاندارد موظف به تدوین استاندارد تخصصی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر بود که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و اخیراً نیز یک آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده معرفی شده است.

او با اشاره به ادعای بیش از ۵۵ شرکت مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌پایه و تجزیه‌پذیر خاطرنشان کرد: استعلام از سازمان ملی استاندارد نشان می‌دهد هیچ شرکتی برای محصولات تولیدی خود کد استاندارد دریافت نکرده است؛ در حالی که این ادعا‌ها تنها باعث افزایش مصرف پلاستیک از سوی شهروندان با تصور تجزیه‌پذیر بودن شده است.

نقش کلیدی زنان و خانواده در تغییر الگوی مصرف

در ادامه، زهرا بهروزآذر با اشاره به ایستادگی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با چالش‌های گذشته از جمله پرونده میانکاله، تالاب‌ها و تغییر الگوی مصرف، اظهار کرد: «این موارد را در بالاترین سطح پیگیری می‌کنیم و اگر در دستور کار دولت قرار گیرد، حتماً دنبال خواهد شد. ما در حوزه زنان خود را موظف می‌دانیم که در کنار سازمان محیط زیست باشیم.»

او با بیان اینکه زنان به دلیل اخلاق مراقبت بالا خود را حافظ محیط زیست می‌دانند، افزود: «امروز خانواده‌ها اقبال بسیار زیادی به اصلاح رفتار خود نسبت به محیط زیست دارند و اگر کوچک‌ترین آگاهی به زنان داده شود، نتایج بسیار بزرگی حاصل می‌شود. اما مسئله این است که زنان احساس می‌کنند کارهایشان بی‌فایده است؛ برای مثال خانواده‌هایی را دیده‌ام که حتی پلاستیک، باتری و کالا‌های مختلف را تفکیک می‌کنند، اما وقتی شهرداری این کیسه‌ها را به صورت سازمان‌یافته جمع‌آوری نمی‌کند، انگیزه‌ها کاهش می‌یابد.»

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نقاط شکست سیاست‌گذاری اجرایی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: «بخش عمده‌ای از مصرف پلاستیک در خانواده‌ها مربوط به سفره‌های یک‌بار مصرف است و باید به سمت بازگشت به سفره‌های پارچه‌ای حرکت کنیم. همچنین باید محصولات با پسماند صفر را در سبد خانوار وارد و ترویج کنیم؛ اشتیاق در خانواده‌ها بالاست، اما نباید مردم را سرگردان کنیم. باید مسیر خرید، مقرون‌به‌صرفه بودن و دسترسی به جایگزین‌ها مشخص باشد.»

بهروزآذر در پایان با اشاره به ظرفیت بالای آیین‌نامه خاطرنشان کرد: «نکات مطرح‌شده را یادداشت کرده‌ام و در کمیسیون‌ها کنار سازمان محیط زیست هستیم. معتقدم اگر محکم پای این آیین‌نامه بایستیم، بسیاری از موارد قابل اجرا خواهد بود.»