علی‌اصغر ابارقی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری کرمانی، در دسته ۹۷ کیلوگرم بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا با ثبت رکورد ۲۲۰ کیلوگرم به نشان برنز رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این رقابت، نماینده اردن با شکستن رکورد بازی‌ها قهرمان شد و وزنه‌بردار چین مدال نقره را کسب کرد.

در ادامه رقابت‌های پاراوزنه‌برداری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، علی‌اصغر ابارقی در دسته ۹۷ کیلوگرم مردان به مصاف حریفان خود رفت و با پرس وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی در جایگاه سوم ایستاد.

ابارقی که پارسال نشان برنز رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری را کسب کرده بود، با این نتیجه یک مدال برنز دیگر به کارنامه بین‌المللی خود اضافه کرد.