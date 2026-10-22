چادرشب بافی و دستبافته‌های نخی، هنر دیرینه روستاییانِ روئینِ اسفراین خراساک شمالی است که با دستانِ ۲۵۰ بافندهِ هنرمند، تار و پودِ فرهنگ و هویتِ این روستا را به هم گره می‌زند.

چادرشب بافی و دستبافته‌های نخی، هنر دیرینه روستاییانِ روئینِ اسفراین

چادرشب بافی و دستبافته‌های نخی، هنر دیرینه روستاییانِ روئینِ اسفراین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، چادرشب‌بافی در روستای رویین اسفراین با قدمتی ۵۰۰ ساله همچنان یکی از هنر‌های سنتی و ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی به شمار می‌رود.

روستای رویین از روستا‌های شناخته‌شده چادرشب‌بافی در استان است هنری که با تکیه بر مهارت بافندگان محلی، نسل‌به‌نسل منتقل شده و همچنان در زندگی مردم این روستا جریان دارد.

در این روستا ۲۵۰ بافنده به تولید چادرشب مشغول‌اند و هر بافنده به‌طور متوسط روزانه پنج متر پارچه می‌بافد. بر اساس آمار اعلام‌شده، سالانه بیش از یک میلیون متر چادرشب در این روستا تولید می‌شود.

قیمت هر متر چادرشب، بسته به نوع بافت و طرح از ۲۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و به یک میلیون تومان می‌رسد. برخی بافته‌های خاص نیز برای مشتریان خارجی تولید و به‌صورت دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند.

محصولات چادرشب‌بافی رویین علاوه بر بازار داخلی از طریق صادرات چمدانی به کشور‌هایی از جمله ترکیه و کانادا نیز راه پیدا کرده‌اند.

چادرشب‌بافی رویین نمونه‌ای از ظرفیت صنایع‌دستی خراسان شمالی در ایجاد اشتغال حفظ میراث فرهنگی و توسعه بازار محصولات بومی است استانی که، ۱۸ هزار صنعتگر در ۶۹ رشته صنایع‌دستی آن فعالیت می‌کنند.