به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت گفت: برای نخستین بار امسال در شهرک گلخانه‌ای ایزدخواست این شهرستان موز رقم کاواندیش جی ۹ در ۲ هکتار گلخانه‌ای تولید شد.

مهدی یوسفی بیان کرد: در هر گلخانه حدود هزار و ۲۰۰ نهال موز کاشته شده است که در سال نخست از هر درخت موز حدود ۵۰ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود.

او ادامه داد: تولید گلخانه‌ای موز گامی مؤثر برای افزایش بهره‌وری آب، تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات است که با توسعه این روش و تکمیل دوره‌های رشدی زمینه اشتغال پایدار و خودکفایی نسبی در تولید این میوه راهبُردی را فراهم می‌کند.

شهرستان زرین‌دشت یکی از شهرستان‌های استان فارس در جنوب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر حاجی‌آباد است.