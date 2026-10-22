به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دویست و سی و پنجمین شب از اجتماعات مردمی رد دیار علویان در حالی برگزار شد که سایه مشکلات اقتصادی و فشار‌های معیشتی، زندگی بسیاری از قشرهای جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. اما آنچه این شب‌ها را از سایر رویداد‌ها متمایز می‌کند، درک راهبردی و بصیرت بالای مردم است که به گفته خودشان، اجازه نداده‌اند مشکلات اقتصادی، انسجام و اتحاد ملی را خدشه‌دار کند.

امنیت تنگه هرمز؛ خط قرمز ملت

مردم حاضر در این اجتماعات، با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز، تأکید کردند که امنیت این آبراه استراتژیک، خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. یکی از شهروندان در این باره گفت: «دشمن با تمام توان تلاش کرده تا با فشار‌های اقتصادی، انسجام مردم ما را از بین ببرد، اما مردم ما همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس پشت آرمان‌های نظام بودند، امروز نیز پشت انقلاب خودشان هستند.»

شهروند دیگری با اشاره به هدف دشمن از این فشار‌ها افزود: «آن‌ها به دنبال سلطه بسیار کامل بر جمهوری اسلامی، مسلط شدن بر دارایی‌های نظام و از بین بردن تفکر مقاومت و تفکر گسترش‌یافته نظام اسلامی هستند.»

جنگ اقتصادی؛ نقشه‌ای که شکست خورد

تاریخ معاصر نشان داده است که دشمنان ایران اسلامی همواره از دو حربه «فشار حداکثری» و «مذاکره از موضع ضعف» برای به زانو درآوردن ملت استفاده کرده‌اند. اما آنچه در بیش از چهار دهه گذشته رخ داده، عکس این معادله است. دشمن با اعمال تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، قصد داشت از یک سو دارایی‌های کشور را مسدود کند و از سوی دیگر، اراده مردم را در هم بشکند. اما این استراتژی نه‌تنها نتوانست انسجام ملی را از بین ببرد، بلکه با رهنمود‌های رهبری و ایستادگی مردم، به فرصتی برای خودکفایی و رشد توانمندی‌های داخلی تبدیل شد.

هشت سال دفاع مقدس؛ الگوی امروز ملت

ملت ایران در طول تاریخ، بار‌ها ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز پشت نظام و آرمان‌های خود ایستاده‌اند. همان‌گونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس، با وجود تحریم‌های تسلیحاتی و فشار‌های بین‌المللی، با دستان خالی و ایمانی راسخ در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند، امروز نیز در جنگ اقتصادی، با تکیه بر توان داخلی و وحدت کلمه، در برابر استکبار جهانی مقاومت می‌کنند. حضور مداوم مردم در این شب‌ها، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی آنان با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب است.

تفکر مقاومت؛ میراث جاودان انقلاب

یکی از مهم‌ترین اهدافی که دشمن در جنگ شناختی و فرهنگی خود دنبال می‌کند، از بین بردن «تفکر مقاومت» در میان ملت‌های منطقه است. اما آنچه مقامات غربی و رژیم صهیونیستی از آن غافل هستند، این است که تفکر مقاومت، ریشه در فرهنگ عاشورایی و باور‌های عمیق دینی مردم این سرزمین دارد. این تفکر، نه با تحریم از بین می‌رود و نه با تهدید نظامی. حضور میلیونی مردم در میادین مختلف، از جمله این شب‌های ایستادگی، دقیقاً پاسخی کوبنده به تمام تلاش‌های دشمن برای نابودی این تفکر است.