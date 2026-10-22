به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر خودکار گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تخریب و تصرف شبانه یک هکتار از زمین‌های ارزشمند در منطقه حفاظت‌شده لیسار، بنا به درخواست این اداره و با دستور فوری مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، این زمین آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

وی افزود: در این عملیات، نیرو‌های یگان‌های حفاظت محیط زیست شهرستان‌های تالش، آستارا، رضوانشهر با همراهی نیرو‌های انتظامی و مرزبانی، پایه‌های چوبی و سیم‌های خاردار نصب‌شده برای تصرف را جمع‌آوری و به پاسگاه محیط‌بانی جوکندان منتقل کردند و با استفاده از یک لودر، اقدامات انجام‌شده برای تصرف غیرمجاز این زمین تخریب شد.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست و مقابله با هرگونه تخریب و تصرف غیرمجاز، از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است و این اداره با همکاری دستگاه‌های انتظامی و مرزبانی، برخورد با چنین تخلفاتی را با جدیت دنبال می‌کند.