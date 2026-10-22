استاندار خراسان شمالی، بر استفاده از ظرفیت‌های بومی، جذب سرمایه‌گذار، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در نشست با فعالان حوزه اقتصادی و عمرانی روستا‌ها با حضور معاون رئیس‌جمهور، با اشاره به سهم ۴۸ درصدی جمعیت روستایی استان گفت: بخش مهمی از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و تولید در روستا‌ها متمرکز است و به همین دلیل، رسیدگی به مسائل و نیاز‌های این مناطق همواره مورد توجه مدیریت استان قرار دارد.

نوری سفر رئیس‌جمهور به خراسان شمالی را زمینه‌ساز پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی دانست و گفت: از مجموع ۲۰ همت تسهیلات بانکی مصوب این سفر، ۹ همت محقق شده و وقفه در روند پرداخت تسهیلات نیز به جنگ اخیر مربوط می‌شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به احصای مسائل روستا‌ها به تفکیک بخش‌ها افزود: به‌جای اتکای صرف به منابع خارج از استان، باید با شناسایی مزیت‌ها و فعال‌سازی سرمایه‌ها و ذخایر موجود، مسیر توسعه را بر پایه توانمندی‌های داخلی پیش ببریم.

به گفته وی، تأکید رئیس‌جمهور نیز بر نقش استانداران در شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و اداره استان‌ها با تکیه بر این مزیت‌هاست.

وی با تأکید بر اهمیت ذخایر معدنی خراسان شمالی تصریح کرد: معادن استان سرمایه‌ای ارزشمند هستند و اجازه نمی‌دهیم مواد معدنی به‌صورت خام عرضه شوند. همین رویکرد در بخش کشاورزی نیز دنبال می‌شود تا با توسعه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، منافع بیشتری نصیب اقتصاد استان شود.

نوری جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: زعفران، پرورش اسب اصیل ترکمن و فرش دوروی دویدوخ از ظرفیت‌های شاخص خراسان شمالی هستند که با توسعه بازار و تکمیل زنجیره ارزش می‌توانند به رونق تولید و اشتغال روستایی کمک کنند.

وی در پایان، توسعه اقتصاد دیجیتال در روستا‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین برای گسترش بازار فروش محصولات بومی، تقویت کسب‌وکار‌های محلی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، در دستور کار قرار دارد.