میثم حاجی‌بابایی گفت: نام کشورمان بر تن تمام رقیبان لرزه می‌اندازد و آنان با ترس در برابر ما ظاهر می‌شوند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، میثم حاجی‌بابایی، ملی‌پوش والیبال نشسته ایران امروز (۳۰ مهر) پس از پیروزی در مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، اظهار داشت: بازی سنگینی بود، اما موفق شدیم از این دوئل سربلند خارج شده و به فینال پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی راه یابیم. امیدوارم با دعای خیر مردم، در مرحله نهایی بتوانیم از عنوان قهرمانی ایران دفاع کنیم.

وی با اشاره به پیروزی قاطع تیم ملی مقابل چین، افزود: واقعیت این است که رقیب چینی با دیدن نام ایران دچار ترس شده بود و ما توانستیم از این فشار روانی برای پیروزی اقتدارآمیز خود استفاده کنیم.

ملی‌پوش والیبال نشسته ایران با اشاره به تقابل پیش‌بینی شده با قزاقستان، گفت: در مرحله گروهی اجازه خودنمایی به قزاق‌ها ندادیم و فردا در فینال نیز تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا مدال طلا را برای ایران عزیز به ارمغان بیاوریم.