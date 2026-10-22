بازدید و پایش مشترک زیستگاه‌های پرندگان در ماهنشان با هدف حفاظت از تنوع زیستی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک میان حیات‌وحش و دام انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به منظور صیانت از تنوع زیستی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک میان حیات‌وحش و دام، بازدید و پایش مشترک زیستگاه‌های پرندگان در شهرستان ماهنشان، با همکاری اداره حفاظت محیط زیست و اداره دامپزشکی این شهرستان انجام شد.

این اقدام با هدف شناسایی به‌موقع نشانه‌های احتمالی بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان (HPAI)، بررسی وضعیت سلامت جمعیت پرندگان وحشی و پیشگیری از انتقال احتمالی ویروس به طیور اهلی صورت گرفت.

در جریان این پایش میدانی، کارشناسان ضمن بررسی شرایط زیستگاه‌ها و وضعیت جمعیت پرندگان، بر ضرورت پایش مستمر، شناسایی سریع موارد مشکوک و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری تأکید کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در حفاظت از حیات‌وحش گفت:صیانت از تنوع زیستی و حفظ تعادل اکوسیستم‌ها مستلزم پایش مستمر وضعیت سلامت گونه‌های جانوری و تعامل مؤثر با دستگاه‌های مرتبط است. پیشگیری و مقابله با بیماری‌های حیات‌وحش، علاوه بر حفاظت از گونه‌های جانوری، نقش مهمی در حفظ سلامت محیط زیست و کاهش مخاطرات ناشی از انتقال بیماری‌ها دارد.

این پایش مشترک در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر زیستگاه‌های حساس شهرستان ماهنشان انجام شده و بیانگر اهمیت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های حیات‌وحش و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه است.