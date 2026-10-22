آخرین روند تعریض جاده سه‌راهی دارلک به ترشکان و محور کنارگذر شمالی میاندوآب و مسیر میاندوآب به میانه (سرچم) ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی از روند تعریض جاده سه‌راهی دارلک به ترشکان و همچنین محور کنارگذر شمالی میاندوآب و مسیر میاندوآب به میانه (سرچم) بازدید کرد.

در این بازدید‌ها با توجه به دستور استاندار آذربایجان‌غربی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و وضعیت محور‌های مواصلاتی جنوب استان مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها، ارتقای ایمنی تردد و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی تأکید شد.