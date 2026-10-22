معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد از مجموعه صنعتی در ارومیه بازدید و از نزدیک ظرفیت‌های صنعتی، روند رعایت الزامات فنی و استاندارد در این واحد را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد به همراه محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی، از یک مجموعه صنعتی در ارومیه بازدید و ضمن حضور در بخش‌های مختلف این واحد تولیدی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های صنعتی، روند فعالیت‌ها و تلاش نیروی انسانی آن قرار گرفت.

در جریان این بازدید بر اهمیت ارتقای کیفیت محصولات، رعایت استاندارد‌های فنی و تقویت تعامل میان سازمان ملی استاندارد، مسئولان استانی و واحد‌های تولیدی تأکید شد.

این واحد صنعتی از مجموعه‌های فعال در تولید مخازن گاز مایع فشرده (LPG) و محور‌های مورد استفاده در خودرو‌های سنگین باری است که با برخورداری از بیش از ۲ هزار نیروی انسانی متخصص، مهندس، تکنسین و کارگر، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تأمین نیاز‌های صنعت حمل‌ونقل کشور ایفا کرده و به‌عنوان واحد نمونه، ظرفیت‌های خود را در حوزه تولید صنعتی و رعایت الزامات فنی و استاندارد به نمایش گذاشته است.