وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، حمایت از مقاومت و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، تصریح کرد: دولت از کمبودها، کاستی‌ها و مشکلات معیشتی مردم آگاه است و ضمن عذرخواهی بابت دشواری‌های موجود، برای بررسی مسائل و اتخاذ تصمیمات لازم در جریان سفر به خوزستان تلاش می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی: حفظ وحدت ملی و پاسخ به مطالبات مردم، راه عبور از چالش‌های پیش‌رو است

وزیر میراث فرهنگی: حفظ وحدت ملی و پاسخ به مطالبات مردم، راه عبور از چالش‌های پیش‌رو است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در دومین روز از سفر خود به استان خوزستان، با حضور در گلزار شهدای آبادان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و با قرائت فاتحه بر مزار شهید تنگسیری، یاد و خاطره شهدای دفاع از ایران را گرامی داشت.

صالحی‌امیری در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش فداکارانه شهدا در تأمین امنیت و آرامش کشور گفت: اگر امروز مردم ایران از امنیت و آرامش برخوردارند و می‌توانند در کنار خانواده‌های خود زندگی کنند، این آرامش مرهون ایثار کسانی است که جان و خون خود را برای حفظ امنیت و سربلندی ملت فدا کردند.

او با تاکید بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی در شرایط دشوار کشور افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، این است که با انسجام، همدلی، همدردی و همراهی، در کنار یکدیگر بمانیم، از مقاومت به‌عنوان راهبردی برای عبور از شرایط موجود حمایت کنیم و برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، تلاشی حداکثری داشته باشیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: دولت از کمبودها، کاستی‌ها، گرانی‌ها و دشواری‌های معیشتی مردم آگاه است و ما همواره تاکید کرده‌ایم که باید برای رفع این مشکلات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تلاش کنیم.

او با عذرخواهی از مردم بابت مشکلات و کمبود‌های موجود، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با اتکا به ظرفیت‌های ملی و حفظ انسجام و همبستگی، از شرایط دشوار پیش‌رو عبور کند.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه تاریخی آبادان و خرمشهر در حافظه جمعی ایرانیان، بر ضرورت پاسداشت میراث مقاومت و ایستادگی مردم این مناطق تاکید کرد و گفت: شهدا مقاومت کردند تا پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان بیاورند و امیدواریم روزی در آبادان و خرمشهر، در کنار مردم این سرزمین، جشن پیروزی را برگزار کنیم.

او همچنین با اشاره به پیام رئیس‌جمهوری برای مردم خوزستان، آبادان و خرمشهر اظهار کرد: در جریان این سفر، بررسی مشکلات و مسائل مردم و اتخاذ تصمیمات لازم برای پیگیری آنها در دستور کار قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت پرچم ایران به‌عنوان نماد هویت، استقلال و همبستگی ملی، بر ضرورت صیانت از وحدت ملی و تقویت روحیه همدلی در برابر چالش‌های پیش‌رو تاکید کرد.