به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حاشیه چهارمین همایش آندرولوژی یزد با تأکید بر اهمیت درمان ناباروری مردان، برگزاری همایش‌های علمی و تبادل آخرین دستاورد‌های پژوهشی و فناوری‌های پزشکی را گامی مؤثر در ارتقای درمان زوج‌های نابارور و حمایت از جوانی جمعیت دانست.

نوری‌شادکام گفت: ناباروری مردان سهم قابل توجهی در مشکلات باروری زوج‌ها دارد و رسیدگی به این موضوع، علاوه بر کمک به تشکیل و تحکیم خانواده‌ها، از اهمیت ملی در حوزه جوانی جمعیت برخوردار است.

او افزود: در این همایش، آخرین دستاورد‌های علمی و پژوهشی، فناوری‌ها و تجهیزات جدید در زمینه ناباروری مردان بررسی می‌شود تا زمینه ارتقای روش‌های تشخیص و درمان و افزایش شانس باروری زوج‌ها فراهم شود.

نبی، دبیر اجرایی چهارمین همایش آندرولوژی یزد نیز با اشاره به حضور حدود ۳۰ نفر از استادان و متخصصان این حوزه از شهر‌های مختلف کشور گفت: متخصصان و فلوشیپ‌های آندرولوژی از شهر‌هایی همچون تهران، اصفهان، اهواز، تبریز، بیرجند و مشهد در این همایش گرد هم آمده‌اند تا طی دو روز، تازه‌های علمی و مسائل تخصصی ناباروری مردان را در قالب سخنرانی‌ها و پنل‌های تخصصی بررسی کنند.

همچنین وحیدی، رئیس مرکز تحقیقات آندرولوژی یزد و مدیر گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به جایگاه یزد در درمان ناباروری کشور اظهار کرد: این همایش فرصتی برای تبادل تجربه میان متخصصان و توسعه دانش در زمینه درمان ناباروری مردان، سلامت مردان و اختلالات جنسی است.

وی افزود: بررسی اختلالات جنسی به دلیل تأثیر آن بر باروری و استحکام خانواده و همچنین ارائه راهکار‌های درمانی برای مردانی که در آزمایش‌های خود اسپرم ندارند، از محور‌های مهم این همایش است.

رئیس مرکز تحقیقات آندرولوژی یزد ابراز امیدواری کرد که دستاورد‌های این گردهمایی علمی به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ارائه راهکار‌های مؤثرتر برای زوج‌های نابارور منجر شود.