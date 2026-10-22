در قطب زرشک بی دانه دنیا
برگزاری آئین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین شهر خراسان جنوبی
همزمان با پائیز هزار رنگ، آئین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین شهر شهرستان قاینات خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پاییز در خراسان جنوبی رنگ و بوی دیگر دارد، چرا که نه تنها زمان برداشت طلا و یاقوتهای سرخ این دیار است، بلکه به بهار گردشگری استان نیز شهرت دارد.
جشنواره زرشک خراسان جنوبی نیز در این فصل با هدف گرامیداشت زرشک کاران، معرفی ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری منطقه و شناساندن زرشک به عنوان محصول استراتژیک، اقتصادی و هویتی خراسان جنوبی برگزار شد.
اجرای گروههای سنتی و موسیقی محلی، بازیهای بومی و محلی، معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و هویت منطقه، معرفی جاذبهها و توانمندیهای شهرستان، معرفی ظرفیتهای تولید فرآوری و صادرات محصول زرشک و تحلیل از کشاورزان و فعالان عرصه زرشک از جمله برنامههای این جشنواره است.
پیشبینی میشود امسال حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی برداشت شود.
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