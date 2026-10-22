به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پاییز در خراسان جنوبی رنگ و بوی دیگر دارد، چرا که نه تنها زمان برداشت طلا‌ و یاقوت‌های سرخ این دیار است، بلکه به بهار گردشگری استان نیز شهرت دارد.

جشنواره زرشک خراسان جنوبی نیز در این فصل با هدف گرامیداشت زرشک کاران، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه و شناساندن زرشک به عنوان محصول استراتژیک، اقتصادی و هویتی خراسان جنوبی برگزار شد.

اجرای گروه‌های سنتی و موسیقی محلی، بازی‌های بومی و محلی، معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و هویت منطقه، معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های شهرستان، معرفی ظرفیت‌های تولید فرآوری و صادرات محصول زرشک و تحلیل از کشاورزان و فعالان عرصه زرشک از جمله برنامه‌های این جشنواره است.

پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی برداشت شود.



