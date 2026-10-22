سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از اعلام آمادگی استانداری برای بررسی پیشنهادهای کارشناسی نخبگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مصطفی سوادکوهی در دیدار با جمعی از مسئولان و فعالان سیاسی استان، با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریتی مازندران در شرایط ویژه کشور گفت: این استان در جریان جنگ ۴۰ روزه، با افزایش چشمگیر جمعیت مواجه شد و جمعیت حاضر در آن از حدود سه‌ونیم میلیون نفر به حدود ۲۲ میلیون نفر رسید؛ با این حال، با همراهی مردم، تلاش مدیران و تدابیر استاندار، این شرایط بدون بروز مشکلات جدی مدیریت شد.

وی با قدردانی از مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان، نقش مهمی در مدیریت شرایط ویژه استان داشت.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به نتایج ارزیابی‌های مدیریتی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سامانه مدیریتی منتالک، مازندران در شاخص‌های بررسی‌شده، جایگاهی بین رتبه‌های اول تا سوم کشور به دست آورده است. همچنین استان در ارزیابی اخیر وزارت کشور با کسب حدود ۹۱.۷ درصد امتیازات، موفق به کسب رتبه عالی شد.

سوادکوهی بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی را از الزامات مدیریت استان دانست و افزود: استانداری برای دریافت پیشنهاد‌های صاحب‌نظران و فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی دارد و دبیرخانه مربوطه نیز در استانداری فعال است.

وی ادامه داد: پیشنهاد‌های ارائه‌شده در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، سیاسی و اجتماعی، با هماهنگی معاونت‌های تخصصی و بررسی کارشناسان مربوط، ارزیابی می‌شود و پیشنهاد‌های قابل اجرا در دستور کار قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های محدود جناحی گفت: تجربه‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف می‌تواند در شناسایی مسائل، ارائه راهکار‌های مؤثر و تسریع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نقش‌آفرین باشد.

سوادکوهی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه‌های آموزشی، علمی و ورزشی، بر حمایت از استعداد‌های جوانان مازندران و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت آنان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح‌های عمرانی استان، از جمله طرح‌های زیرساختی منطقه پل‌سفید اشاره کرد و گفت: پیگیری طرح‌های بر زمین‌مانده و به ثمر رساندن مطالبات دیرینه مردم باید با جدیت دنبال شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در پایان تأکید کرد: رویکرد استانداری، خدمت‌رسانی به همه شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف برای حل مشکلات و پیشبرد توسعه مازندران است.