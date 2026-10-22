به منظور حمایت از تولید، رونق کسب و کار‌ها و مودیان، بستر قانونی لازم برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به استناد مصوبات و ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به عنوان آخرین مهلت قانونی برای تسویه و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

مجتبی مسکنی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی فعالان اقتصادی از تسهیلات پیش‌بینی شده، خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از تولید، رونق کسب‌وکار‌ها و مودیان محترم، بستر قانونی لازم برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده این دوره فراهم شده است که مؤدیان می‌توانند با انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر، از این امتیاز ویژه بهره‌مند شوند.

مودیان می‌توانند برای جلوگیری از تعلق جرایم غیرقابل بخشودگی و بهره‌مندی از تسهیلات یادشده، در فرصت باقی‌مانده نسبت به تکمیل اظهارنامه و پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.