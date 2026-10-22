به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،معاون هماهنگ کننده ارتش امیر دریادار سیاری با ارسال لوح تقدیر از خانواده استاندار شهید مالک رحمتی قدردانی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در آیین اعطای لوح تقدیر معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:شهید رحمتی استانداری خستگی ناپذیر، خادم ملت و شخصی امام رضایی بود و تا آخرین لحظه برای مردم عزیز آذربایجان شرقی تلاش کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: قدردانی از خانواده شهید رحمتی نشان از تلاش صادقانه و مردم داری این شهید والامقام و تاکید بر ادامه راه خدمت است.

وی اضافه کرد: شهدای خدمت عاشق مردم بودند و صادقانه برای آنها خدمت کردند تا به شهادت رسیدند.

سرتیپ دوم ستاد حسن راه چمنی فرمانده پادگان امام رضای مراغه نیز در این مراسم ضمن قدردانی از خانواده شهید رحمتی افزود: این شهید والامقام به همراه رئیس جمهور شهید در راه خدمت به وطن به شهادت رسیدند.

سرتیپ دوم ستاد راه چمنی افزود:شهید رحمتی امسال به عنوان شهید شاخص بسیج ادارات و کارمندی کشور معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اعطای لوح تقدیر امیر سیاری به خانواده شهید رحمتی نشان از عشق و ارادت ایشان و پرسنل ارتش به مقام و جایگاه شامخ شهدای گرانقدر ایران عزیز است.

در پایان این دیدار لوح تقدیر معاون هماهنگ کننده ارتش توسط امام جمعه مراغه و فرمانده پادگان امام رضا به پدر و مادر شهید مالک رحمتی تقدیم شد.