استاندار گیلان از توزیع بیش از ۶ همت اعتبار استانی بین شهرستان‌های گیلان خبر داد و گفت: تخصیص منابع به طرح‌هایی که در یک سال آینده به بهره برداری می‌رسند در اولویت قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی گیلان در سالن غدیر استانداری، با اشاره به وظایف این شورا، گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی شورای برنامه‌ریزی، توزیع اعتبارات مصوب مجلس و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور بین شهرستان‌های استان است.

وی با بیان اینکه تصویب برخی طرح‌های توسعه‌ای و جامع شهری نیز در این شورا انجام می‌شود، افزود: بخشی از اختیارات قانونی و احکام برنامه و بودجه نیز برای اجرایی شدن به تصویب در شورای برنامه ریزی استان نیاز دارند.

استاندار گیلان یکی از اهداف جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی را توزیع عادلانه اعتبارات دانست و گفت: در این نشست، ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط، بین شهرستان‌های استان توزیع و سهم هر شهرستان مشخص شد.

هادی حق‌شناس با اشاره به نحوه تخصیص این اعتبارات در سطح شهرستان‌ها، افزود: پس از تعیین سهم هر شهرستان، اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی شهرستان بین بخش‌ها و طرح‌های مختلف توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به تعهدات مالی باقی‌مانده از سال‌های گذشته، اضافه کرد: از مجموع ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران و تعهدات سنوات گذشته است و بقیه اعتبارات نیز بر اساس شاخص‌هایی که در جلسات پیشین شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسیده، بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی طرح ها، گفت: بر اساس راهبرد شورای برنامه‌ریزی استان، اعتبارات به سمت طرح‌هایی هدایت می‌شود که امکان تکمیل آنها در یک سال آینده وجود دارد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه باید از افزایش تعداد طرح‌های نیمه تمام جلوگیری شود، افزود: باید با تخصیص هدفمند منابع، طرح‌های نیمه‌تمام در هر سال کاهش یابد و اعتبارات استان صرف طرح‌هایی شود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و مردم از منافع آنها برخوردار می‌شوند.