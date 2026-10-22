حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم در میدانهای جهاد، فداکاری و وفاداری؛
قدردانی نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی از حضور گسترده مردم ولایتمدار اراک در رزمایش بزرگ جانفدا
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی با قدردانی از حضور گسترده مردم ولایتمدار اراک در رزمایش بزرگ جانفدا، این حضور را نشانه اقتدار، بصیرت و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی با قدردانی از حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم در میدانهای جهاد، فداکاری و وفاداری، این حضور را نشانه اقتدار، بصیرت و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان دانست و بر ضرورت تداوم این حرکت مردمی تأکید کرد.
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در رزمایش بیش از ۷۰ هزار نفری، افزود: از مردم شریف استان مرکزی و همه اقشار جامعه، از جمله بازاریان، کسبه، کارگران، ورزشکاران، دانشگاهیان، دانشجویان، طلاب، فعالان بخش صنعت و مجموعههای بهداشت و درمان که در رزمایش روز گذشته حضور پیدا کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
آیتالله دری این حرکت را اقدامی بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و ابراز داشت: چنین حضورهایی نشانه قدرت، هوشیاری و مراقبت مردم است و باید اقشار مختلف جامعه، علاوه بر نیروهای حاضر در خط مقدم، به شیوههای مناسب در صحنه حضور داشته باشند و پشتیبانی خود را اعلام کنند.
او گفت: این حضور باشکوه، بیانگر عظمت و مقاومت ملت ایران در برابر بیگانگان، جنایتکاران و تهدیدهای گسترده است. دشمنانی همچون ترامپ و نتانیاهو با تهدید و توهین، ملت ایران و پیشینه پرافتخار آن را هدف قرار میدهند، اما ملت ایران با هوشیاری و استقامت خود در برابر این اقدامات ایستادگی میکند.