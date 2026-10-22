نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی با قدردانی از حضور گسترده مردم ولایتمدار اراک در رزمایش بزرگ جانفدا، این حضور را نشانه اقتدار، بصیرت و مقاومت ملت ایران در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی با قدردانی از حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم در میدان‌های جهاد، فداکاری و وفاداری، این حضور را نشانه اقتدار، بصیرت و مقاومت ملت ایران در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان دانست و بر ضرورت تداوم این حرکت مردمی تأکید کرد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در رزمایش بیش از ۷۰ هزار نفری، افزود: از مردم شریف استان مرکزی و همه اقشار جامعه، از جمله بازاریان، کسبه، کارگران، ورزشکاران، دانشگاهیان، دانشجویان، طلاب، فعالان بخش صنعت و مجموعه‌های بهداشت و درمان که در رزمایش روز گذشته حضور پیدا کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

آیت‌الله دری این حرکت را اقدامی بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و ابراز داشت: چنین حضور‌هایی نشانه قدرت، هوشیاری و مراقبت مردم است و باید اقشار مختلف جامعه، علاوه بر نیرو‌های حاضر در خط مقدم، به شیوه‌های مناسب در صحنه حضور داشته باشند و پشتیبانی خود را اعلام کنند.

او گفت: این حضور باشکوه، بیانگر عظمت و مقاومت ملت ایران در برابر بیگانگان، جنایتکاران و تهدید‌های گسترده است. دشمنانی همچون ترامپ و نتانیاهو با تهدید و توهین، ملت ایران و پیشینه پرافتخار آن را هدف قرار می‌دهند، اما ملت ایران با هوشیاری و استقامت خود در برابر این اقدامات ایستادگی می‌کند.