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بیش از ۷ هزارناظر بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درآذربایجان غربی نظارت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر اجرائی هیئت نظارت عالی انتخابات شورهای اسلامی استان در دوره آموزشی ناظران هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا چالدران گفت: بیش از ۷ هزار نفر ناظر بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۳ هزار ۲۲۴ صندوق رای در استان نظارت خواهند کرد.
میرزائی با اشاره به اینکه عوامل اجرائی و ناظرین برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا در استان از آمادگی کامل برخوردار هستند افزود: برگزاری انتخابات سالم، قانونی، شفاف و فراهم سازی زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات یکی از وظایف اصلی هیئت نظارت استان است.
صمد اکبری فرماندار چالدران نیز در این دوره آموزشی گفت: در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱۸ صندوق اخذ رای برنامه ریزی شده است که ۱۵۰ نفر عوامل هیئت نظارت بر این انتخابات نظارت خواهند کرد.