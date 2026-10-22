به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر اجرائی هیئت نظارت عالی انتخابات شور‌های اسلامی استان در دوره آموزشی ناظران هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شور‌های اسلامی شهر و روستا چالدران گفت: بیش از ۷ هزار نفر ناظر بر انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۳ هزار ۲۲۴ صندوق رای در استان نظارت خواهند کرد.

میرزائی با اشاره به اینکه عوامل اجرائی و ناظرین برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شور‌های اسلامی شهر و روستا در استان از آمادگی کامل برخوردار هستند افزود: برگزاری انتخابات سالم، قانونی، شفاف و فراهم سازی زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات یکی از وظایف اصلی هیئت نظارت استان است.

صمد اکبری فرماندار چالدران نیز در این دوره آموزشی گفت: در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱۸ صندوق اخذ رای برنامه ریزی شده است که ۱۵۰ نفر عوامل هیئت نظارت بر این انتخابات نظارت خواهند کرد.