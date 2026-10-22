مسئولان شرکت عمران شهر‌های جدید در نشستی تخصصی، راهکار‌های رفع موانع حقوقی، مالی و اجرایی طرح‌های مشارکتی شهر جدید صدرا را بررسی کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی مسائل حقوقی، مالی و اجرایی شهر جدید صدرا با حضور عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضع پرونده‌های حقوقی و قضایی و روند پیشرفت طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

محمدمهدی بلوردی، عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، بر ضرورت تعیین تکلیف اختلافات و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

بررسی سوابق قراردادها، مستندات حقوقی و میزان اجرای تعهدات طرفین از محورهای اصلی این نشست بود.

شرکت‌کنندگان همچنین راهکارهای قانونی برای رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از طولانی‌شدن روند تعیین تکلیف طرح‌ها را بررسی کردند.

استفاده از ظرفیت داوری، ارسال اخطارهای قانونی و مراجعه به مراجع قضایی، متناسب با شرایط هر پرونده، از جمله راهکارهای مطرح‌شده بود.

بلوردی با تأکید بر لزوم مدیریت فعال پرونده‌های حقوقی، پیشگیری از اختلافات قراردادی را در کنار پیگیری دعاوی موجود ضروری دانست.

او خاطرنشان کرد که تداوم اختلافات می‌تواند هزینه‌های مالی و اداری را افزایش دهد و بر روند اجرای طرح‌های مسکن و حقوق متقاضیان و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

در این نشست، شناسایی نقاط ضعف در تنظیم قراردادها و نظارت بر اجرای تعهدات نیز برای جلوگیری از تکرار اختلافات مورد توجه قرار گرفت.

همچنین، امکان حل‌وفصل برخی پرونده‌ها از طریق مذاکره و سازش، در چارچوب قوانین و مقررات، بررسی شد.

ایجاد سازوکار منظم برای رصد پرونده‌های حقوقی، اولویت‌بندی دعاوی مهم و ارائه گزارش‌های مدیریتی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

در بخش دیگری از نشست، چالش‌های مالی، مسائل شهرسازی و موانع اجرایی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و طرح‌های توسعه‌ای صدرا بررسی شد.

بر هماهنگی میان بخش‌های حقوقی، فنی، مالی و اجرایی برای مشخص‌شدن مسئولیت‌ها و پیگیری اقدامات تا حصول نتیجه تأکید شد.

این نشست در ادامه بازدید میدانی مدیران شرکت عمران شهرهای جدید از طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری شهر جدید صدرا برگزار شد.

هدف از این پیگیری‌ها، شناسایی دقیق مشکلات، تسریع در تعیین تکلیف طرح‌ها و تقویت روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهر جدید صدرا عنوان شده است.