در حالی که آذربایجان‌غربی هم‌چنان عنوان قطب نخست تولید چغندرقند بهاره کشور را دارد، برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه کشت پاییزه و تأمین کامل نهاده‌ها با هدف مدیریت بهینه آب و حمایت از کشاورزان شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و صنعتی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه کمیته فنی چغندرقند آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر تأکید کرد که توسعه کشت پاییزه چغندرقند به دلیل مزیت‌های اقتصادی چشمگیر و نقش آن در مدیریت بهینه مصرف آب، باید بیش از پیش در دستور کار کارخانجات قند و بخش کشاورزی استان قرار گیرد.

اصغری با تأکید بر اینکه کشاورزی امروز نیازمند همگامی با تحولات نوین است، رعایت دقیق الگوی کشت، حفظ تعادل در زنجیره تولید و انطباق برنامه‌ها با شرایط اقلیمی را از اصول حیاتی برای پایداری این محصول راهبردی دانست. وی همچنین بر ضرورت گسترش کشاورزی قراردادی و تدوین چارچوب‌های استاندارد ملی متناسب با ظرفیت‌های بومی هر استان تأکید کرد.

یکی از محور‌های مهم نشست کمیته فنی، اطمینان‌بخشی به بهره‌برداران درباره تأمین نهاده‌ها بود. مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و صنعتی وزارتخانه اعلام کرد که بذر چغندرقند پاییزه به میزان کافی ثبت سفارش شده و پس از ورود به کشور و نمونه‌برداری، فرآیند توزیع آن میان کشاورزان انجام شده است؛ لذا هیچ‌گونه کمبودی در این بخش وجود ندارد. همچنین اقدامات لازم برای تأمین بذر بهاره نیز کلید خورده است تا چغندرکاران دغدغه‌ای نداشته باشند.

در پایان این جلسه، موضوع عیارسنجی محصول تحویلی به عنوان یکی از دغدغه‌های دیرینه کشاورزان مورد توجه قرار گرفت. با تصمیم اتخاذ شده و واگذاری فرآیند عیارسنجی به اتاق اصناف کشاورزی، مقرر شد سنجش کیفی محصول با بیشترین شفافیت و دقت انجام شود تا حقوق کشاورزان زحمتکش استان به طور کامل صیانت و انگیزه تولید تقویت گردد.