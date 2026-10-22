به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



سفر هیئت دیپلماتیک از قطر به ایران

پیشتر برخی منبع با انتشار تصویری از یک هواپیما مدعی شده بودند که یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک قطری جهت رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد چنین هیئتی وارد ایران نشده و اساسا هیچ برنامه‌ای برای سفر هیاتی از قطر به ایران وجود نداشته است.



ادعای نتانیاهو درباره نابودی برنامه هسته‌ای ایران

گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یشار» و رقیب نتانیاهو گفت: این جمله‌ای که نتانیاهو بارها تکرار می‌کند مبنی بر اینکه اسرائیل را نجات داده و برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است، دروغ محض است.



ممنوعیت عبور و مرور و فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از مرز مهران

فرماندار مهران، با اشاره به جایگاه راهبردی این مرز در روابط اقتصادی و مذهبی با عراق، گفت: پایانه مرزی مهران در زمان حاضر شاهد هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه رفت‌وآمد مسافران و فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی نیست.



توقف فروش ارز با کارت ملی و پایان عرضه سهمیه ۱۰ هزار دلاری به متقاضیان

در پی انتشار شایعاتی درباره توقف فروش ارز با کارت ملی و پایان عرضه سهمیه ۱۰ هزار دلاری به متقاضیان، بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح همچنان در چارچوب ضوابط اعلام‌ شده دنبال می‌شود و بانک مرکزی این شایعه را تکذیب کرد.



ورود آیفون صید شده از دریا به بازار موبایل

داوود قجاوند، فعال بازار موبایل، با تکذیب ورود این آیفون‌های غرق شده در‌ آب به ایران، گفت: هیچ مدرک معتبری برای وجود این گوشی‌های آیفون در محموله کشتی حادثه‌دیده یا انتقال آنها به کشور وجود ندارد. پیگیری از اتحادیه‌های شهرهای ساحلی نیز گزارشی مبنی بر ورود این گوشی‌ها به دست نداده است.



ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور

عزت اله زارعی سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده است، ثبت سفارش واردات خودروی سواری در این رویه متوقف شده و در حال حاضر امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد.

