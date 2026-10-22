به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز گفت: مهلت خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور با هدف حمایت از تولید چای داخلی، تا ۵ آبان تمدید شد.

وی با بیان اینکه پیش از این ۳۰ مهر، پایان مهلت خرید برگ سبز چای از چایکاران اعلام شده بود، افزود: با توجه به اینکه تعدادی از چایکاران نتوانسته‌اند چین پاییزه خود را به پایان برسانند، برای رفاه حال این تولیدکنندگان، زمان پایان خرید تضمینی برگ سبز چای تا ۵ آبان تمدید شد.