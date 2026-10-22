مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اعلام برداشت ۲۵ هزار اصله درخت خشکیده از بوستان چیتگر گفت: کمبود آب و انجام‌نشدن به‌موقع عملیات بهداشتی و پرورشی در خشکیدگی درختان این بوستان نقش داشته است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا بیانی با اشاره به واگذاری مدیریت بوستان جنگلی چیتگر به شهرداری تهران گفت: بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، نگهداری، آبیاری، مقابله با آفات و اجرای عملیات بهداشتی و پرورشی بر عهده نهاد بهره‌بردار است.

او تأکید کرد: خشکیدگی درختان را نمی‌توان به عملیات برداشت درختان خشکیده نسبت داد؛ زیرا این عملیات از سال ۱۴۰۲ با مجوز قانونی و در چارچوب مدیریت عرصه آغاز شده است.

بیانی درباره قرارداد مدیریت بوستان چیتگر توضیح داد: نخستین قرارداد در سال ۱۳۷۰ به مدت ۳۰ سال منعقد شد و در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. قرارداد دوم نیز از همان سال با اعتبار ۳۰ ساله منعقد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: تاکنون در سه مرحله، ۲۵ هزار اصله درخت خشکیده به حجم ۳ هزار و ۴۵۰ مترمکعب برداشت شده و ۱۴۳ میلیارد ریال درآمد حاصل از این عملیات به خزانه دولت واریز شده است.

به گفته او، شهرداری تهران موظف به جایگزینی درختان خشکیده است و بوستان چیتگر ظرفیت کاشت حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار اصله نهال را دارد. در برنامه جایگزینی، گونه‌های سازگار با شرایط منطقه، از جمله اقاقیا، بلوط و سنجد، در نظر گرفته شده‌اند.

بیانی همچنین از ایجاد شبکه آبیاری در برخی بخش‌های بوستان خبر داد و گفت: میزان آب قابل انتقال به چیتگر حدود ۱۷۰ لیتر بر ثانیه اعلام شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، پیش‌تر مشکلات کنونی درختان چیتگر را حاصل دو دهه تصمیمات اشتباه و ترک فعل‌ها دانسته و تأکید کرده بود که جبران آسیب‌های موجود زمان‌بر است و ممکن است چند سال طول بکشد.

بوستان جنگلی چیتگر در شمال غرب تهران قرار دارد و در سال‌های اخیر با خشکیدگی گسترده درختان مواجه شده است.