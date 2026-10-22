استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» بر اهمیت فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات، معرفی توانمندی‌های بومی و تقویت بازار تولیدات داخلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه در پارک جنگلی، از نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» و نمایشگاه غذا‌های سنتی و محلی استان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت غرفه‌داران، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات، معرفی توانمندی‌های بومی و تقویت بازار تولیدات داخلی، گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی باید فراتر از عرضه و فروش محصولات، به فرصتی برای توسعه کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و حمایت عملی از فعالان اقتصادی تبدیل شود.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان، بر اهمیت معرفی آداب‌ورسوم، هنر‌های بومی و محصولات ایرانی تأکید کرده و افزود: توجه به برنامه‌های خانواده‌محور، ایجاد فرصت مشارکت برای جوانان و حمایت از ابتکار و خلاقیت فعالان این حوزه می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی نقش مؤثری داشته باشد.