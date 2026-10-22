رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن از اتصال آزمایشی خدمات کمیسیون ماده ۱۲ به پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، مراحل رسیدگی به درخواست‌ها از ثبت تقاضا تا اعلام نتیجه، در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با تعیین وضع زمین‌های شهری، با تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی در سازمان ملی زمین و مسکن، به‌صورت سامانه‌ای در حال اجراست.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی این سازمان از اتصال آزمایشی خدمات کمیسیون ماده ۱۲ به پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد.

امین یونسی‌سینکی گفت: با اجرای این طرح، مراحل رسیدگی به درخواست‌ها از ثبت تقاضا تا اعلام نتیجه، در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.

پنجره واحد مدیریت زمین به نشانی zamin.gov.ir، امکان ارتباط متقاضیان با دستگاه‌های مسئول در حوزه زمین و املاک را فراهم می‌کند.

بر این اساس، شهروندان و سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود از طریق درگاه دولت هوشمند، مدارک و مختصات مورد نیاز را ثبت و درخواست خود را پیگیری کنند.

درخواست‌های ثبت‌شده به‌صورت خودکار در اختیار دستگاه تخصصی مربوط قرار می‌گیرد و نتیجه بررسی نیز از همین مسیر به متقاضی اعلام می‌شود.

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، مسئول تشخیص نوعیت اراضی از نظر موات، بایر و دایر است و بررسی وضعیت این زمین‌ها در نقل‌وانتقالات اهمیت قانونی دارد.

به گفته یونسی‌سینکی، بر اساس ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، استعلام وضعیت زمین ها از این نظر برای نقل‌وانتقالات الزامی است.

الکترونیکی‌شدن این فرآیند می‌تواند نیاز به مکاتبات دستی و مراجعه حضوری به ادارات کل راه و شهرسازی را کاهش دهد.

این سامانه همچنین با متمرکزکردن اطلاعات و تبادل برخط داده‌ها، زمینه شفافیت بیشتر در بررسی پرونده‌های ملکی و کاهش خطاهای اداری را فراهم می‌کند.

پایش تغییر کاربری زمین‌ها و تقویت نظارت بر زمین ها نیز از دیگر ظرفیت‌های پنجره واحد مدیریت زمین به شمار می‌رود.

مسئولان امیدوارند با تکمیل این سازوکار و گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، امکان بروز تخلفات ملکی و زمین‌خواری محدودتر و روند ارائه خدمات در حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.