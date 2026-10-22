به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غلامپور گفت: امروز پنجشنبه ۳۰ مهر، آسمان نیمه غربی استان نیمه‌ابری تا ابری و در سایر مناطق صاف تا نیمه‌ابری است. احتمال بارش پراکنده نیز در نیمه غربی استان وجود دارد.

وی افزود: فردا جمعه، آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و از بعدازظهر با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز شنبه در نیمه غربی استان بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق نیز احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

غلامپور گفت: روز یکشنبه آسمان استان نیمه‌ابری است و از شب با افزایش ابر، کاهش تدریجی دما، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد همراه خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه نیز بارندگی در سطح استان ادامه دارد و هوای خنک در مازندران مستقر خواهد بود. روز سه‌شنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

غلامپور درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران امروز دارای موج کوتاه است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی می‌شود.