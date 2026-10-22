شناسایی ۱۲ هزار انشعاب غیرمجاز برق در لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار و ۹۸۱ انشعاب غیرمجاز برق در استان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شیرزاد جمشیدی اظهار کرد: مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و ساماندهی این انشعابها از جمله اقدامات شرکت توزیع نیروی برق است که با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از استفاده خارج از ضوابط از شبکه برق دنبال میشود.
وی افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۹۸۱ مورد انشعاب غیرمجاز برق در سطح استان شناسایی شده که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۸۹۱ مورد اصلاح و به انشعاب مجاز تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی انشعابهای غیرمجاز شناساییشده در استان عنوان کرد: شهرستانهای خرمآباد و بروجرد بیشترین آمار جمعآوری انشعابهای غیرمجاز برق را به خود اختصاص دادهاند.
جمشیدی با تأکید بر اهمیت ساماندهی انشعابهای برق خاطرنشان کرد: استفاده از انشعابهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد اختلال در مدیریت شبکه توزیع، میتواند ایمنی شهروندان را نیز به خطر بیندازد، ازاینرو شناسایی و تعیین تکلیف این انشعابها از جمله اقدامات ضروری برای بهرهبرداری ایمن و اصولی از شبکه برق به شمار میرود.