به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه سی ان ان، در آخرین نظرسنجی منتشر شده درباره محبوبیت ترامپ ارقام کمی منتشر شده. ترامپ ۳۲ درصد محبوبیت داره و ۶۷ درصد هم از او ابراز انزجار کردند.

هری ایتن کارشناس داده سی ان ان گفت: وقتی محبوبیت کسی ۳۲ درصد باشه این برمی گردد به اظهارات او و کنش‌های ترامپ و در آخر وقتی که به آرشیو سی ان ان درباره صحبت‌های ترامپ نگاه بندازیم و هر چه نزدیک‌تر بریم متوجه ارقام تاریخی‌ای می شویم که می‌توانیم در مقایسه میزان تنفر تاریخی از روسای جمهور آمریکا به نتایج ملموس‌تر برسیم.

وی در ادامه افزود: تنها دو نفری که توانستم پیدا کنم و به جز ترامپ، خالص میزان محبوبیتشان کمتر از منفی ۱۵ واحد بوده، هری اس. ترومن در سال ۱۹۴۶ و جورج دبلیو بوش در آستانه انتخابات سال ۲۰۰۶ هستند. می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ احزابشان نه تنها مجلس نمایندگان، بلکه سنا را هم از دست دادند؛ و حالا که بخواهیم پاسخی برای نظرسنجی سی ان ان داشته باشیم به شما میگویم که این اتفاق احتمالا امسال هم رخ خواهد داد. تازه ما اینجا فقط درباره نظرسنجی سی ان ان حرف نمی‌زنیم. این میزان کم محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌های‌ای بی سی و موسسه ایپسوس و پیو هم دیده می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: در نظرسنجی پیو میزان محبوبیت ترامپ فقط ۳۸ درصد بوده ودر سایر نظرسنجی‌ها هم این ارقام کمتر است.

کارشناس داده سی ان ان خاطرنشان کرد: پس نکته این است که همه ما الان تمرکزمون روی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکاست و الان وقتشه که حزب جمهوری‌خواه از خودش سوال کند که با این محبوبیت کمی که ترامپ دارد و حزب جمهوری‌خواه که در اکتبر فقط دو درصد محبوبیت داشته است می خواهد در برابر محبوبیت حزب دموکرات که در همین ماه ده درصد محبوبیت داشتند (از بین آراء ثبت شده) چه کار می خواهد بکند و این تقریبا بر نظرسنجی اخیر نیویورک تایمز هم صحه می‌گذارد؛ و راستشو بخواهید من زیاد به بخت و اقبال حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مطمئن نیستم.