مدیر برق شهرستان بردسکن خراسان رضوی از هوشمندسازی کنتورهای مشترکان صنعتی، کشاورزی، اداری و سه‌فاز دیماندی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳ هزارو ۱۰۰ دستگاه کنتور در این بخش‌ها هوشمندسازی شده و اجرای این طرح برای مشترکان خانگی و تجاری نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کاظم امیری، با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و کنترل‌پذیری مشترکان پرمصرف گفت: این طرح با هدف توزیع عادلانه انرژی و کاهش خاموشی‌ها اجرا می‌شود تا در زمان اوج مصرف، به‌جای قطع برق یک فیدر و خاموشی هم‌زمان مشترکان مختلف، امکان مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف فراهم شود.

امیری ادامه داد: در مرحله بعد، هوشمندسازی کنتورهای خانگی و تجاری تک‌فاز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون نزدیک به ۸۰۰ کنتور خانگی و ۳۰۰ کنتور تجاری پرمصرف نیز هوشمندسازی شده است.

وی با بیان اینکه این روند ادامه خواهد داشت، اظهار امیدواری کرد با تکمیل هوشمندسازی کنتورها، امکان مدیریت دقیق‌تر مصرف و کاهش خاموشی‌ها در زمان اوج بار فراهم شود.

امیری با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق گفت: شناسایی و رفع موارد اتلاف انرژی، از جمله برق‌های غیرمجاز و کنتورهای معیوب یا دستکاری‌شده، در اولویت برنامه‌های شرکت توزیع برق قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه به دلیل فرهنگ مصرف و همراهی مردم شهرستان بردسکن، آمار برق‌های غیرمجاز و کنتورهای دستکاری‌شده در این شهرستان بسیار ناچیز است و این موضوع از نقاط قوت مدیریت برق شهرستان به شمار می‌رود.

مدیر برق بردسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۵۰ مگاوات از تلفات برق در سطح شرکت کاهش یافته است که نشان‌دهنده اهمیت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و مقابله با هدررفت انرژی است.

مدیر برق شهرستان بردسکن همچنین از اجرای طرح «سامان» با محوریت نگهداری، سرویس و تعمیرات پیشگیرانه شبکه برق خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، کاهش خاموشی‌ها و افزایش پایداری شبکه در شرایط جوی نامساعد است.

وی افزود: با توجه به نزدیک‌شدن فصل سرما و احتمال بروز شرایط جوی خاص، نقاط ضعف شبکه شناسایی شده و نیروهای عملیاتی در دو روز از هفته، فعالیت‌های خود را به سرویس و نگهداری شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف اختصاص می‌دهند.

امیری تأکید کرد: رسیدگی به‌موقع به شبکه و رفع نواقص احتمالی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خاموشی‌ها و تداوم برق‌رسانی به مشترکان در فصل زمستان داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «بهارستان» برای بهسازی و اصلاح شبکه برق روستاها اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ اعتبارات ویژه‌ای برای اصلاح شبکه‌های فرسوده روستایی اختصاص یافته و این روند با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی روستاییان ادامه دارد.

مدیر برق شهرستان بردسکن افزود: در قالب این طرح، هر سال حدود ۱۰ روستای شهرستان در برنامه بهسازی و اصلاح شبکه برق قرار می‌گیرند که این اقدامات تأثیر قابل توجهی در بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی و ارتقای خدمات به ساکنان مناطق روستایی دارد.