

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: توسعه ظرفیت‌های صلح و سازش، نقش مؤثری در کاهش اختلافات، تسریع در حل‌وفصل دعاوی و افزایش رضایتمندی مردم دارد.

محمدجعفر عبداللهی، با اشاره به آغاز فعالیت شعبه ویژه اصناف در مجتمع قضایی شهید بهشتی شهرستان قاین از ۱۴ مهرماه، افزود: این شعبه با همکاری دبیرخانه، قاضی شعبه دوم دادگاه صلح و کارکنان مربوطه، تاکنون موفق به ایجاد سازش در ۳۷ پرونده شده است.

وی گفت: این اقدام، نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و فراهم کردن زمینه تفاهم میان طرفین دعواست که می‌تواند در کاهش مراجعات قضایی و جلوگیری از استمرار اختلافات مؤثر باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات، افزود: گسترش فرهنگ صلح و سازش، علاوه بر کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به فرایند رسیدگی قضایی، زمینه تعامل سازنده میان اصناف و رسیدگی مناسب‌تر به اختلافات را فراهم می‌کند.

عبداللهی گفت: تقویت سازوکار‌های سازش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل اختلافات، از رویکرد‌های مؤثر در تحقق عدالت، کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.