سازش در ۳۷ پرونده با آغاز فعالیت شعبه ویژه اصناف در شهرستان قاین خراسان جنوبی
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از سازش در ۳۷ پرونده با آغاز فعالیت شعبه ویژه اصناف در مجتمع قضایی شهید بهشتی شهرستان قاین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: توسعه ظرفیتهای صلح و سازش، نقش مؤثری در کاهش اختلافات، تسریع در حلوفصل دعاوی و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
محمدجعفر عبداللهی، با اشاره به آغاز فعالیت شعبه ویژه اصناف در مجتمع قضایی شهید بهشتی شهرستان قاین از ۱۴ مهرماه، افزود: این شعبه با همکاری دبیرخانه، قاضی شعبه دوم دادگاه صلح و کارکنان مربوطه، تاکنون موفق به ایجاد سازش در ۳۷ پرونده شده است.
وی گفت: این اقدام، نمونهای از ظرفیتهای موجود برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و فراهم کردن زمینه تفاهم میان طرفین دعواست که میتواند در کاهش مراجعات قضایی و جلوگیری از استمرار اختلافات مؤثر باشد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از روشهای قانونی و مسالمتآمیز برای حل اختلافات، افزود: گسترش فرهنگ صلح و سازش، علاوه بر کمک به کاهش ورودی پروندهها به فرایند رسیدگی قضایی، زمینه تعامل سازنده میان اصناف و رسیدگی مناسبتر به اختلافات را فراهم میکند.
عبداللهی گفت: تقویت سازوکارهای سازش و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حل اختلافات، از رویکردهای مؤثر در تحقق عدالت، کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.