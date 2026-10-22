بازار مصالح ساختمانی امروز پنجشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۵)؛ با ثبات قیمت سیمان و میلگرد و افزایش نرخ برخی مقاطع تیرآهن همراه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز (۳۰ مهر ۱۴۰۵)، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۶۳۶ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با ۵۰۰ تومان افزایش، به ۱۰۸ هزار و ۱۸۱ تومان رسیده است.

همچنین تیرآهن ۱۴ یزد با هزار و ۸۰۰ تومان افزایش، ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در کانال ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان، تیرآهن ۱۸ فایکو با هزار تومان افزایش با قیمت ۱۰۹ هزار و ۵۴۵ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان عرضه می‌شوند.

ثبات قیمت میلگرد در بازار

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان عرضه می‌شوند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی ۱۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارند.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شوند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۱۰ هزار و ۳۶۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارند.

قیمت سیمان پاکتی از ۲۵۰ تا ۲۹۳ هزار تومان

سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک و داراب هرکدام با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شوند.

همچنین سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان قیمت دارند.

در ادامه، سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان عرضه می‌شوند.