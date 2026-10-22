سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران موکب‌های اربعین را پایگاه‌های ترویج فرهنگ عاشورا و مقاومت دانست و بر پیگیری مطالبات مردم و کاهش دشواری‌های ناشی از جنگ تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مصطفی سوادکوهی در همایش خادمان حسینی که با حضور آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، جمعی از مدیران استانی و موکب‌داران در ساری برگزار شد، از تلاش شبانه‌روزی خادمان اربعین و موکب‌داران در خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد.

وی با تقدیر از اقدامات ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مازندران در هماهنگی خدمات اربعین گفت: خادمان حسینی با ارائه خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی و تأمین نیاز‌های زائران، جلوه‌ای از عشق، اخلاص و خدمت بی‌منت را به نمایش می‌گذارند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران افزود: فعالیت موکب‌ها تنها به خدمات رفاهی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از فرهنگ عاشورایی است که در آن، خدمت به مردم، ایثار و مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند.

سوادکوهی با اشاره به نقش موکب‌ها در ترویج فرهنگ مقاومت گفت: این پایگاه‌ها با الهام از حماسه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پیام ایستادگی در برابر ظلم، آزادگی و دفاع از ارزش‌های انسانی را زنده نگه می‌دارند و می‌توانند در تقویت همدلی و انسجام اجتماعی و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت استان در کاهش دشواری‌های ناشی از جنگ و رسیدگی به نیاز‌های مردم افزود: استاندار مازندران و مجموعه مدیریت استان، پیگیری مطالبات مردم و تسریع در اجرای طرح‌های مؤثر در توسعه، رفاه و آسایش عمومی را با جدیت دنبال می‌کنند.

در پایان این همایش، از برنامه «رواق ارادت» با حضور آیت‌الله محمدی لائینی و معاون استاندار مازندران رونمایی شد.

این برنامه با هدف تسهیل دسترسی زائران، به‌ویژه زائران مازندرانی، به اطلاعات و موقعیت موکب‌های فعال استان در ایام اربعین و فراهم‌کردن امکان پرداخت آسان نذورات طراحی شده است.