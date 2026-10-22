در جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی موانع ۷ طرح سرمایه‌گذاری بررسی و درباره رفع آنها تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، با هدف تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی برگزار شد.

در این نشست موانع ۷ طرح سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات صدور مجوز تغییر کاربری، تأمین زمین، فرآیند‌های اداری، راه دسترسی و زیرساخت‌های مورد نیاز بررسی و درباره رفع آنها تصمیم‌گیری شد.