جانشین انتظامی استان مازندران از دستگیری فردی که با قدرت‌نمایی و ارعاب شهروندان در سلمان‌شهر شهرستان عباس‌آباد ایجاد ناامنی می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جانشین انتظامی استان از دستگیری فردی خبر داد که با قدرت‌نمایی و ارعاب شهروندان در سلمان‌شهر شهرستان عباس‌آباد، موجب ایجاد ناامنی شده بود.

سرهنگ صمد کلاگر گفت: در پی دریافت گزارشی درباره قدرت‌نمایی و ارعاب شهروندان از سوی یکی از اراذل و اوباش در حوزه استحفاظی سلمان‌شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان عباس‌آباد، در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان مازندران گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۳ قبضه سلاح جنگی و ۲ قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

سرهنگ کلاگر با تأکید بر برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.