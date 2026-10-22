هم‌زمان با برگزاری کارگاه تخصصی تکنیک‌های پرکاربرد اتاق درمان، راه‌اندازی رشته‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، کارگاه حضوری تکنیک‌های پرکاربرد اتاق درمان با حضور دکتر جواد خلعتبری، مدیر گروه کشوری رشته روان‌شناسی و عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر برگزار شد.

در این کارگاه، تکنیک‌های کاربردی رویکرد‌های درمانی از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، درمان شناختی ـ رفتاری (CBT)، طرحواره‌درمانی، درمان مبتنی بر شفقت و روان‌شناسی مثبت‌نگر با محوریت کاربرد آنها در مواجهه با اختلالاتی همچون افسردگی، حملات پانیک، وسواس، اضطراب و فوبیا مورد بررسی قرار گرفت.

این برنامه با رویکردی عملی و با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با روش‌های کاربردی در فضای اتاق درمان برگزار شد و فرصتی برای ارتقای دانش تخصصی و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های رویکرد‌های نوین روان‌شناختی فراهم آورد.

در حاشیه این برنامه، راه‌اندازی رشته‌های تازه‌تأسیس روان‌شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند زمینه توسعه آموزش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، تربیت نیروی متخصص و تقویت ظرفیت‌های علمی منطقه را فراهم کند.

دکتر جواد خلعتبری، رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، از چهره‌های علمی حاضر در این برنامه بود که در حوزه روان‌شناسی و مشاوره نیز فعالیت دارد.

راه‌اندازی رشته‌های جدید و برگزاری کارگاه‌های تخصصی، در صورت تداوم برنامه‌های آموزشی و مهارتی، می‌تواند به تقویت پیوند میان آموزش دانشگاهی و نیاز‌های حرفه‌ای جامعه در حوزه سلامت روان و تعلیم و تربیت کمک کند.