عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران گفت: با توجه به تغییر برخی از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی و ارز حاصل از صادرات، هم اکنون شاهد بهبود صادرات در صنعت کفش هستیم.

علی لشکری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: شرایط جنگ باعث شده بود تا صادرات کفش در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یابد، اما در ۲ ماه اخیر با تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، صادر کننده‌ها رغبت بیشتری برای صادرات پیدا کردند و روند صادرات بهتر شد.

وی گفت: از سال ۱۳۹۷ ما این درخواست را داشتیم که تولیدکننده‌ها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز حاصل از صادرات خودشان وارد کشور کنند، اما همیشه سیاست‌های بانک مرکزی مانع این کار بود، هم اکنون با تغییر این سیاست‌ها پیش بینی می‌کنیم که شاهد رشد صادرات در ۶ ماه دوم سال باشیم.

عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران افزود: این تغییرات بر نوسازی ماشین آلات هم اثرگذار است، زیرا بخاطر محدودیت‌های ارزی، کارخانه‌ها امکان نوسازی خطوط تولید را نداشتند، حالا دست تولیدکننده برای واردات ماشین آلات جدید باز می‌شود و شرایط بازسازی خطوط تولید بهتر خواهد شد.