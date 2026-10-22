به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از استفاده غیراصولی از وسایل گرمایشی و گازسوز گفت: با توجه به کاهش تدریجی دما در هفته‌های پیش‌رو و افزایش استفاده از تجهیزات گرمایشی، رعایت الزامات ایمنی از سوی تمامی مشترکان گاز و شهروندان در مناطق شهری و روستایی ضروری است.

منصور شیشه فروش افزود: ساکنان مناطق شهری و روستایی، عشایر، مسافران، کارگران واحد‌های تولیدی، شهرک‌های صنعتی، صنوف، شاغلان بخش معدن و کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی و همچنین متولیان اماکن فرهنگی، مذهبی، آموزشی، ورزشی، گردشگری و اقامتی باید با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، از بروز حوادث ناشی از گازگرفتگی و استفاده ناایمن از وسایل گرمایشی پیشگیری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین تهویه مناسب در فضا‌های بسته گفت: استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های بدون تهویه مناسب خطرآفرین است و شهروندان باید پیش از روشن کردن وسایل گازسوز، از باز بودن مسیر دودکش و عملکرد صحیح سیستم تخلیه دود اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: دودکش وسایل گرمایشی باید در تمام طول مسیر بدون هرگونه گرفتگی، انسداد و شکستگی باشد و از خارج کردن دودکش از پنجره، عبور دادن آن از مجاورت مواد و وسایل قابل اشتعال و همچنین قرار دادن انتهای دودکش درون سطل آب باید خودداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت استفاده از تجهیزات استاندارد افزود: استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد، از جمله دودکش‌های افقی و آکاردئونی، ممنوع است و تعداد زانویی‌های فلزی در مسیر دودکش وسایل گازسوز نیز نباید از دو عدد بیشتر باشد.

شیشه‌فروش با اشاره به لزوم استفاده صحیح از اتصالات گاز افزود: هر انشعاب گاز باید تنها برای یک وسیله گازسوز استفاده شود و شیلنگ‌های گاز نیز باید با بست فلزی مناسب به شیر گاز و وسیله گازسوز متصل شوند، همچنین شیر‌های گاز بدون استفاده باید با درپوش مناسب مسدود شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت اقدام سریع هنگام مشاهده نقص ایمنی یا وقوع حادثه ادامه داد: شهروندان برای اعلام حوادث و مشکلات مرتبط با شبکه گاز باید با سامانه امداد گاز به شماره ۱۹۴ و در صورت بروز حریق یا حوادث مرتبط با آتش‌نشانی با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.

وی افزود: بر اساس برآورد اعلام‌شده، کاهش یک درجه‌ای دمای محیط می‌تواند مصرف گاز را حدود ۶ درصد کاهش دهد؛ ازاین‌رو، رعایت دمای متعادل و استفاده بهینه از تجهیزات گرمایشی، علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، به پایداری شبکه گاز نیز کمک می‌کند.

شیشه‌فروش با اشاره به وظایف دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از وسایل گازسوز ادامه داد: شرکت گاز و واحد‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها موظف‌اند با پایش و ارزیابی ایمنی شبکه گاز و سیستم‌های گرمایشی در اماکن عمومی، فرهنگی، ورزشی، اقامتی و گردشگری، مساجد، مدارس و ادارات، نسبت به شناسایی نواقص ایمنی و پیگیری رفع آنها اقدام کنند.