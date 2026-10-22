به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تبریک افتخارآفرینی ورزشکاران استان در رقابت‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، بر حمایت از جامعه ورزش و ارتقای جایگاه استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

رضا رحمانی در آیین تجلیل از قهرمانان، ورزشکاران و پیشکسوتان ناشنوای استان به مناسبت هفته ناشنوایان، تربیت‌بدنی و ورزش، افزود: موفقیت قهرمانان آذربایجان‌غربی نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمند استان است و باید به این افتخارآفرینی‌ها بالید.

وی همچنین با قدردانی از تلاش ورزشکاران، خانواده‌ها، هیئت‌های ورزشی و دست‌اندرکاران این حوزه، خاطرنشان کرد: موفقیت قهرمانان حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌ها و حمایت‌ها بوده و برای رفع مشکلات، برطرف کردن موانع و فراهم‌سازی زمینه شکوفایی استعداد‌های ورزشی، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر برای توسعه ورزش استان نیز اشاره کرده و افزود: برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات، ارتقای امکانات و زیرساخت‌های ورزشی و پیگیری موضوعاتی همچون تأمین مسکن قهرمانان، از جمله برنامه‌های دنبال شده برای حمایت از ورزشکاران و تقویت ظرفیت‌های استان است.

رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت قدردانی از قهرمانانی که پرچم پرافتخار ایران را در میادین ورزشی به اهتزاز درمی‌آورند، بر معرفی ظرفیت‌های ورزشی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی آذربایجان‌غربی تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل ورزش و جوانان و مجموعه جامعه ورزش استان، افزود: با وجود محدودیت اعتبارات عمرانی، هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی استان متوقف نشده و طرح‌ها همچنان در حال اجرا هستند.