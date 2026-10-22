معاون فرماندار بردسکن خراسان رضوی با انتقاد از تأخیر در واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت شهر انابد، از رفع موانع قانونی الحاق زمین‌ها خبر داد و گفت: با تصویب طرح تفکیکی، قرعه‌کشی واگذاری زمین‌ها انجام خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بردسکن در جلسه شورای مسکن این شهرستان، با انتقاد از تأخیر طولانی اداره راه و شهرسازی در واگذاری زمین‌های جوانی جمعیت انابد، اظهار داشت: این تأخیر موجب نارضایتی متقاضیان شده است.

احمدیان، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات و موانع قانونی الحاق زمین‌های موردنظر برطرف شده و این اراضی از سوی اداره منابع طبیعی به راه و شهرسازی واگذار شده است. همچنین هفته گذشته نماینده دفتر فنی استانداری از محل زمین‌ها بازدید کرده است.

در ادامه این نشست، گلستانی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و عمارلو، شهردار انابد، و غلامی، عضو شورای شهر انابد، نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای این طرح، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.

بر اساس مصوبات این جلسه، حداقل ۳۰۰ قطعه زمین مسکونی به محدوده شهر انابد الحاق خواهد شد. در همین راستا، مقرر شد شهرداری انابد در اسرع وقت طرح تفکیکی اراضی را تهیه و پس از اخذ استعلام‌های قانونی، برای بررسی و تصویب به استانداری ارسال کند.

همچنین مقرر شد بلافاصله پس از تصویب طرح تفکیکی، اداره راه و شهرسازی شهرستان بردسکن نسبت به برگزاری قرعه‌کشی واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت اقدام کند.

با اجرای این مصوبات، گام مهمی برای تعیین تکلیف زمین‌های جوانی جمعیت انابد برداشته شده است؛ موضوعی که متقاضیان آن مدت‌ها در انتظار تعیین تکلیف و واگذاری زمین‌های خود بوده‌اند.