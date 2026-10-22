در گرامیداشت هفته های ناشنوایان و تربیت‌بدنی و ورزش؛ از قهرمانان، ورزشکاران و پیشکسوتان ناشنوای آذربایجان غربی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین گرامیداشت هفته ناشنوایان، تربیت‌بدنی و ورزش و تجلیل از قهرمانان، ورزشکاران و پیشکسوتان ناشنوای استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم ضمن ارج نهادن به تلاش‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران آذربایجان‌غربی، از قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان این عرصه در حوزه‌های مختلف به پاس موفقیت‌های ورزشی و نقش‌آفرینی در اعتلای نام استان تجلیل به عمل آمد.