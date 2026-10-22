تیم بانوان دانشگاه آزاد آذربایجان غربی با درخشش فاطمه مجلل، عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ برتر رویینگ باشگاه‌های کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نخستین دوره رقابت‌های لیگ برتر رویینگ بانوان کشور که در سد شهرچای ارومیه برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد آذربایجان غربی با کسب ۱۰۰ امتیاز، مقام نخست را از آن خود کرد.

شهرام احمدی، سرپرست برگزاری مسابقات، ضمن اعلام نتایج نهایی، تأکید کرد که حضور مهره‌های کلیدی همچون فاطمه مجلل، قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن در ترکیب این تیم، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قهرمانی داشت. در رده‌های بعدی، تیم استقلال با ۹۱ امتیاز مقام دوم و تیم میداف با ۵۵ امتیاز جایگاه سوم را کسب کردند.

این رقابت‌ها که در چهار ماده مختلف برگزار شد، شاهد حضور ۳۰ ورزشکار در قالب هفت تیم بود. لازم به ذکر است که آذربایجان غربی با تکیه بر استعدادهایی، چون فاطمه مجلل، یکی از قطب‌های اصلی رشته رویینگ در ایران محسوب می‌شود.