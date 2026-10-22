به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر صبح امروز در ایستگاه‌های احمدآباد با عدد ۱۴۱، انقلاب و خیابان‌های فیض و پروین اعتصامی ۱۲۷، بزرگراه خرازی ۱۱۵، سپاهان‌شهر ۱۳۱، خیابان فرشادی ۱۰۴ و ولدان ۱۱۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد ۱۶۰ و محور شرق اصفهان با ۱۵۳ AQI ناسالم برای عموم گزارش شده است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۹۲، استانداری اصفهان ۸۹، بهارستان غربی ۹۴، پارک زمزم ۸۱، دانشگاه صنعتی با عدد ۹۸، علوم‌پزشکی اصفهان ۹۶، رودکی ۸۲، رهنان ۸۶، شهرک منتظری ۷۸ و میرزا طاهر با ۵۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه پایش فعال منتهی به صبح پنجشنبه سی‌ام مهرماه با میانگین ۱۰۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.