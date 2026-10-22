

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در آیین معرفی اولین مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان صالح آباد، با تشریح ۵ مأموریت اصلی این سازمان در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مهم‌ترین اولویت ماست که در قالب تقویت مراکز نفس نجات فرزندان سقط، توسعه مراکز نورا با رویکرد اسلامی در درمان ناباروری و فعال‌سازی قرارگاه مردمی جمعیت، پیگیری می‌شود.

امیر روشن‌دل، محرومیت‌زدایی در حوزه درمان، شبکه‌سازی کادر درمان، گسترش آموزش‌های طب رزم ویژه سلامت‌یاران، امداد‌یاران و آحاد مردم و ارتقای تاب‌آوری روانی و اجتماعی را از دیگر مأموریت‌های کلیدی این سازمان برشمرد و افزود: در سال جاری تلاش داریم با همکاری مسئولان شهرستان صالح‌آباد، خدمات درمانی رایگان و باکیفیت به این مردم شریف ارائه دهیم؛ چنان‌که پیش‌تر نیز در قالب سه اردوی جهادی با حضور متخصصان، حدود ۱۰۰۰ خدمت به اهالی این منطقه مرزی ارائه شده است.

در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه ناحیه صالح‌آباد، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه، امام جمعه اهل سنت جنت آباد، بخشدار جنت آباد و جمعی از مسئولان و خادمان سلامت برگزار شد، فرمانده سپاه ناحیه صالح‌آباد تصریح کرد: کار برای خدا دلسردی ندارد و امیدواریم با راه‌اندازی بسیج جامعه پزشکی در شهرستان صالح‌آباد، روزبه‌روز شاهد از میان برداشتن محرومیت و افزایش سلامت تمامی افراد جامعه باشیم.

وی با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی روحیه انقلابی در میان خدمتگزاران نظام، سیاست اصلی بسیج جامعه پزشکی را آموزش و خدمت‌رسانی بی‌منت دانست و ابراز امیدواری کرد که با آغاز به کار رسمی این نهاد مردمی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر خدمات سلامت و محرومیت‌زدایی در منطقه مرزی صالح‌آباد باشیم.