معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از برآورد سالانه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز تراکتور‌ها و ادوات خودگردان بخش کشاورزی خبر داد و گفت: با تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید، مبنای تأمین سوخت کشاورزی مشخص و مشکلات موجود برطرف می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر فتحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به اختلاف‌نظر درباره الگوی مصرف سوخت در بخش کشاورزی افزود: بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الگوی مصرف سوخت و میزان نیاز بخش‌های مختلف باید مشخص شود. در همین راستا، کارشناسان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، میزان نیاز سوخت تراکتور‌ها و ادوات خودگردان کشاورزی را حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر برآورد کرده‌اند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، درباره مبنای تعیین میزان سوخت مورد نیاز، میان کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشته است؛ اما قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید، مبنای عمل را مشخص کرده و تعیین میزان نیاز سوخت باید بر اساس الگوی تدوین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

فتحی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی مربوط در حال تدوین است، تصریح کرد: پس از تکمیل، این آیین‌نامه برای تصویب به دولت ارسال می‌شود تا میزان واقعی نیاز سوخت بخش کشاورزی بر اساس الگو‌های برآوردشده و شرایط عملیاتی و میدانی مشخص شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: کشاورزان در فصل کشت نباید دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز خود را داشته باشند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند سوخت مورد نیاز بهره‌برداران را متناسب با مصرف واقعی تأمین کند تا عملیات کشت بدون نگرانی از کمبود سوخت انجام شود.

تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری سند امنیت غذایی

فتحی همچنین درباره سازوکار اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی گفت: این سند مبنای تدوین بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه قرار گرفته و برنامه‌های مرتبط با این بخش بر اساس آن تنظیم شده است.

وی با اشاره به اختلاف‌نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درباره تعیین دستگاه مسئول هماهنگی و پیگیری اجرای سند افزود: این موضوع در کمیسیون‌های دولت بررسی و مقرر شد دو کارگروه ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل شود؛ یک کارگروه در حوزه سلامت و کارگروه دیگر در حوزه امنیت غذایی فعالیت خواهد کرد.

فتحی ادامه داد: دستورالعمل مربوط به این سازوکار ابلاغ شده و در بخش کشاورزی نیز دبیرخانه‌ای برای پیگیری اجرای سند تشکیل و موضوع به اعضای مربوط اعلام شده است.

وی گفت: نخستین جلسه این کارگروه قرار است هفته آینده برگزار شود تا گزارش‌های حوزه‌های مختلف درباره اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه بررسی و جمع‌بندی شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد، نارسایی‌ها و مشکلات اجرای برنامه پس از جمع‌بندی در اختیار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار می‌گیرد تا تصمیم‌های لازم برای رفع موانع و پیشبرد اجرای سند اتخاذ شود.