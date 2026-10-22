وزیر جهاد کشاورزی با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی، پیگیری مسائل فعالان بخش کشاورزی و بازدید از طرح‌های شاخص این بخش، صبح امروز به استان قزوین سفر کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در سفر به استان قزوین، ضمن بازدید از طرح‌های شاخص کشاورزی، ظرفیت‌های تولیدی و روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای این استان را بررسی می‌کند.

حضور در جشنواره ملی زیتون طارم سفلی و شرکت در نشست شورای اداری استان، از دیگر برنامه‌های این سفر است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در آغاز سفر خود با حضور در یادمان شهدای گمنام قزوین، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران انقلاب اسلامی را گرامی داشت.